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日本製　ペイズリー柄ネクタイ　ブルー　国産　シルク100％　新品未使用
商品番号 P24367016328
商品名

日本製　ペイズリー柄ネクタイ　ブルー　国産　シルク100％　新品未使用
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···小紋柄日本製ネクタイ小紋柄　ペイズリーシルク100%新品未使用タグなし
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