未使用　FASHION VICTIM スカルバンダナ　総柄 92年コピーライト

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【商品】FASHIONVICTIMファッションヴィクティムスカルバンダナ総柄カラー仕様92年コピーライト【商品詳細】FASHIONVICTIMバンダナチーフ新品から未使用品【サイズ】約54×54ｃｍ※多少の誤差あり【素材】コットン１００％【状態】デッドストックデッドストック商品は 新品 未使用品 です。経年により畳みシワのあるもの、また,発送時には、気付かなかった経年に因るホコリ汚れ等がある場合もございますので、予めご了承ください。ご理解、ご納得の上御検討よろしくお願い致します。このシーズン必殺アイテム、、ハロウィンスカル骸骨グッズパーティ#JSCL1984カラー···ブラック