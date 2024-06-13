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未使用　FASHION VICTIM スカルバンダナ　総柄 92年コピーライト
商品番号 G13780564265
商品名

未使用　FASHION VICTIM スカルバンダナ　総柄 92年コピーライト
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 1,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品】FASHIONVICTIMファッションヴィクティムスカルバンダナ総柄カラー仕様92年コピーライト【商品詳細】FASHIONVICTIMバンダナチーフ新品から未使用品【サイズ】約54×54ｃｍ※多少の誤差あり【素材】コットン１００％【状態】デッドストックデッドストック商品は　新品　未使用品　です。経年により畳みシワのあるもの、また,発送時には、気付かなかった経年に因るホコリ汚れ等がある場合もございますので、予めご了承ください。ご理解、ご納得の上御検討よろしくお願い致します。このシーズン必殺アイテム、、ハロウィンスカル骸骨グッズパーティ#JSCL1984カラー···ブラック
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