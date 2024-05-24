未使用 プレリー ☆ ブライドルレザー フュージョン 二折財布 小銭室有 日本製

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・ブラックカラーのシンプルなデザインに、中のレッドカラーがアクセントになった【Fusionフュージョン】ブライドルレザー二折財布です。・ブランド PRARE・カラー ブラック（画像参照）・素材 ブライドルレザー（本革）・製造国 日本製・付属品 レザーについてのカード箱・サイズ 縦幅 約9.5cm(中央部）横幅 約11.0cmマチ 約2.6cm(最大幅）・収納内装 カード室×4 ポケット×3 小銭室 札室（内仕切り×1）・コンディション未使用品ですが、保管時にできた軽い線状のスレがあります。（画像参照）※個人保管商品ですので、店舗コンディションをお求めの方はご購入をお控えください。ご理解の上ご購入お願いいたします