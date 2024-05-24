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未使用 プレリー ☆ ブライドルレザー フュージョン 二折財布 小銭室有 日本製
商品番号 P13208887749
商品名

未使用 プレリー ☆ ブライドルレザー フュージョン 二折財布 小銭室有 日本製
ブランド名 プレリー
特別価格 税込 6,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・ブラックカラーのシンプルなデザインに、中のレッドカラーがアクセントになった【Fusionフュージョン】ブライドルレザー二折財布です。・ブランド　PRARE・カラー　ブラック（画像参照）・素材　ブライドルレザー（本革）・製造国　日本製・付属品　レザーについてのカード箱・サイズ　縦幅　約9.5cm(中央部）横幅　約11.0cmマチ　約2.6cm(最大幅）・収納内装　カード室×4　ポケット×3　小銭室　札室（内仕切り×1）・コンディション未使用品ですが、保管時にできた軽い線状のスレがあります。（画像参照）※個人保管商品ですので、店舗コンディションをお求めの方はご購入をお控えください。ご理解の上ご購入お願いいたします
http://narcologia.ru/goods/recycling281514.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful603951.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement634099.html
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