NB 野球スパイク FRESH FOAM PL3000A6 メンズ 24.5cm

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[ニューバランス]野球スパイクFRESHFOAMPL3000A6メンズホワイトサイズ:24.5cm2E靴幅:2E表地:メッシュ|フェイクレザー非防水ヒールのタイプ:ヒールなし留め具の種類:レースアップ付属品について、ご購入前に必ず画像に目を通して現状をご確認ください。包装箱に剥がれ、破れ、汚れがある場合があります。レシート、購入証明ございません。素人検品のため細かい部分や分解しないと点検できない部分は確認できていません。完璧な品をお求めの方はご遠慮ください。以上をご了承の上の購入を願います。フリマ売買のため、保証は適応外となります。LP