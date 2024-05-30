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ネイバーフッド　Lサイズ　新品
商品番号 D98952956486
商品名

ネイバーフッド　Lサイズ　新品
ブランド名 ネイバーフッド
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

7/15にスポット販売されましたneighborhoodのワンポイントTシャツです。即完売となりました。サイズはLサイズです。シンプルなデザインで長く着れるかと思います。コットン天竺のオリジナルボディーを使用したTシャツ。左胸にロゴのワンポイント刺繍を配置。ワンウォッシュ。
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