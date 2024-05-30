ネイバーフッド　Lサイズ　新品

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商品詳細
7/15にスポット販売されましたneighborhoodのワンポイントTシャツです。即完売となりました。サイズはLサイズです。シンプルなデザインで長く着れるかと思います。コットン天竺のオリジナルボディーを使用したTシャツ。左胸にロゴのワンポイント刺繍を配置。ワンウォッシュ。
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