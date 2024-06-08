valentino ヴァレンティノ　ラメデザイン　半袖　Tシャツ

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ご覧頂きありがとうございます。お値下げ希望の際はご希望額のご提示の上気軽にコメントにてご連絡下さいませ(^_^)#値下げ交渉専門店ASKの商品一覧です。もしよかったらご覧下さい。valentinoヴァレンティノ ラメデザイン 半袖 Tシャツです。カラー ホワイトベース グレー参考上代77000円付属品 タグサイズS肩幅52身幅56着丈66袖丈22出品者身長178体重53キロサイズ感 ややゆとりあり購入店舗 コメ兵幾何学的なデザインのオシャレなTシャツです。Sサイズですがやや大きめな作りとなっております。左肩部分に汚れ箇所がございます。やや使用感のある中古品になりますのでご確認の程よろしくお願い致します。突然出品を取り消す場合がございますのでお早めにご検討くださいませ。お値引き交渉はご購入者様の希望になるべく添えられるよう頑張りますので気軽にコメント欄にてどうぞ！！