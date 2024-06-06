テンダーロインTENDERLOIN トラッカーキャップ

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‼️先に私のプロフィールをお読みください。テンダーロインのキャップです。こちらのサイトで美品にて購入し1～2度、数時間着用してます。特に目立った汚れやキズはございません。美品かと私の主観です。少しサイズが合わなく似た様なキャップが増えたので泣く泣く出品です。【色】ネイビー【サイズ】フリー【素材】コットン、ポリエステルアジャスター頭回り約60㎝まで調整可能。高さ約12㎝ツバ出幅約7㎝中古、古着という事を認識のうえご購入ください。型が崩れない様に段ボールに入れ発送します。チャレンジャーNEIGHBORHOODクーティダブルタップスワコマリア素材...コットン\u0026ポリエステル形...ベースボール