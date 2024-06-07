ルイヴィトン　ダミエ　二つ折り財布　メンズ

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商品詳細
６、7年前に千葉三越のルイヴィトン(現在は閉店)で購入した正規品です。２年ほど前まで使用して、保管してありました。縁の剥がれやカード跡はありますが、大事に使っていましたので、経年にしては綺麗な方かと思います。付属品は写真の通りとなります。※昨今、過度な値下げ要求(10,000円→5,000円など)される方がいますが常識の範囲を超えていますのでブロックさせて頂きますので、ご了承下さい。NC・NRでお願いします。財布形···二つ折り財布形···二つ折り
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