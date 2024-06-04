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週末限定値下げRRL インディゴ デニム ビルフォールド ウォレット
商品番号 N75320677572
商品名

週末限定値下げRRL インディゴ デニム ビルフォールド ウォレット
ブランド名 ダブルアールエル
特別価格 税込 5,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用になります。MARRSLG0G220007410本格的なインディゴ染めを施した日本製のコットンデニム生地を使用したライトウェイトな財布。DoubleRL限定アイテム。内側にカードスロット4つ。刻印入りのスナップ留め・スナップ留め、内側にレザーのトリム・カードスロット4つ財布形···二つ折り
http://narcologia.ru/goods/sepulchral675532.html
http://narcologia.ru/goods/slide658187.html
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