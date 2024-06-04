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革蛸　台形ミドルウォレット 二つ折り財布　キャメル/イエローステッチ　正規品
商品番号 S74411923657
商品名

革蛸　台形ミドルウォレット 二つ折り財布　キャメル/イエローステッチ　正規品
ブランド名 カワタコ
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。革蛸の革財布です。色はキャメルにイエローステッチ、未使用品です。コインポケットにTAKOジッパーを使用した、少し厚みのある仕立てのタイプです。MADEINJAPANレザー製品の特性上、スレキズ、シワなどある場合がございます。予めご了承ください。■サイズ160mm×95mm■仕様TAKOジッパー付きコインポケット、カードポケット×6、札入れ部、ポケット大■素材　国産　姫路牛本革■付属品　正規品保証カード■製造国日本ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。レザーウォレット
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