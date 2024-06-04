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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。革蛸の革財布です。色はキャメルにイエローステッチ、未使用品です。コインポケットにTAKOジッパーを使用した、少し厚みのある仕立てのタイプです。MADEINJAPANレザー製品の特性上、スレキズ、シワなどある場合がございます。予めご了承ください。■サイズ160mm×95mm■仕様TAKOジッパー付きコインポケット、カードポケット×6、札入れ部、ポケット大■素材 国産 姫路牛本革■付属品 正規品保証カード■製造国日本ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。レザーウォレット
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革蛸 台形ミドルウォレット 二つ折り財布 キャメル/イエローステッチ 正規品
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