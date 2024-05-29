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【ともさま】NICENESS EX.HAAS 柿の葉別注ベルト
商品番号 N41868549325
商品名

【ともさま】NICENESS EX.HAAS 柿の葉別注ベルト
ブランド名 ナイスネス
特別価格 税込 11,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

23SSNICENESS柿の葉別注ベルトです。専用箱が付属します。下記、商品説明です。色（本体）：BLACK（ブラック）コバ：GREEN\u0026ORANGEサイズ： Mピンからホールまで最短:68.5cm-最長:84cm/レザー全長:93cm状態： ONLINE購入後、2度着用しました。目立ったダメージなく美品です。素材の特性上内側部分に毛羽立ちがあります。あくまでも一度他人の手に渡ったものになりますので神経質な方は購入をお控え下さい。返品は不可です。NICENESSナイスネス柿の葉kakinohabloom\u0026branchA.PRESSEアプレッセCOMOLIコモリMAATEE\u0026SONSHERILL
http://narcologia.ru/goods/traverse826226.html
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