新品未使用 NEW ERA SD PADRES チェーンステッチ キャップ

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◯商品名NEWERASANDIEGOPADRESCHAINSTITCHTHEGOLFERSNAPBACKCAPニューエラサンディエゴパドレスチェーンステッチロゴスナップバックキャップ◯カラーブラウン×ベージュ×グリーン ◯状態新品未使用◯商品特徴WBCでも大活躍だったダルビッシュ有選手が所属していることで有名なMLB(メジャーリーグベースボール)チームサンディエゴ・パドレスのチームロゴがチェーンステッチ刺繍でされた海外限定モデルのニューエラキャップです。いつの時代もトレンドの定番となっているキャップですので人と被りたくないという方が沢山いらっしゃると思います。こちらは国内では珍しい海外モデルなのでお洒落を楽しむ方にも嬉しい帽子です。スポーティアイテムですがスポーツファッション、ストリートファッションに限定されずジャケットやデニムのようなカジュアルなファッション、モードファッションなど様々なファッションにも相性抜群でコーディネートに取り入れやすい男女関係なくおすすめのキャップです。近年ではPOLORALPHLAUREN、SUPREME、STUSSY、GUCCIなど様々な人気ブランドとのコラボやアメリカのアーティストから韓国のK-POPアイドルまで愛用する注目ブランドのNEWERAです。トレンドのスタジャンとの相性も良いです。 ◯サイズフリー（スナップバックなのでサイズ調整が可能です）◯配送方法らくらくメルカリ便匿名配送宅急便での発送を予定しています。型崩れがございませんようダンボールにて発送させて頂きます。#即購入OK#帽子#MLB#NEWERA#BLACK#限定モデル#海外モデル#レアキャップ#SD#ユニセックスカラー...ブラウン形...ベースボール