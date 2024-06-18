newera ニューエラ キャップ 59FIFTY NY ヤンキース

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商品詳細
●ブランドNEWERAニューエラnewera●シルエット59fifty●チームニューヨーク ヤンキースNY●サイズ73/858.7●カラーブラック ホワイト グレー●新品 未使用※アメリカからの並行輸入品のため神経質な方はご遠慮ください。●値引き不可●発送方法60サイズBOX#ニューエラ#newera#ヤンキース#Yankees#黒#帽子#キャップ#ブラック#ロサンゼルス#ドジャース#LA#MLB#メジャー#ベースボール#ネイビー#ブルー
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