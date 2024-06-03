90's STARTER NFL レイダーズ キャップ ストライプ 黒 グレー ...

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商品詳細
スターターの90年代、デッドストック品具体的な冠名書いてないですが、オークランドの時の時代かと思います。■概要●黒/ブラック グレー 円実●ストライプ■サイズスナップバック 大人用※60センチ位までなら余裕でいけると思います■状態タグ付きのデッドストック品ですが、フロント部分に少しクセついてます。被ってしまえば違和感ないかと思いますが、ご理解の上でお願いします。
http://narcologia.ru/goods/injure962267.html
http://narcologia.ru/goods/passionate255913.html
http://narcologia.ru/goods/pompous600823.html
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