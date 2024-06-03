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90's STARTER NFL レイダーズ キャップ　ストライプ　黒　グレー
商品番号 Y54606567854
商品名

90's STARTER NFL レイダーズ キャップ　ストライプ　黒　グレー
ブランド名 スターター
特別価格 税込 3,304 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スターターの90年代、デッドストック品具体的な冠名書いてないですが、オークランドの時の時代かと思います。■概要●黒/ブラック　グレー　円実●ストライプ■サイズスナップバック　大人用※60センチ位までなら余裕でいけると思います■状態タグ付きのデッドストック品ですが、フロント部分に少しクセついてます。被ってしまえば違和感ないかと思いますが、ご理解の上でお願いします。
http://narcologia.ru/goods/injure962267.html
http://narcologia.ru/goods/passionate255913.html
http://narcologia.ru/goods/pompous600823.html

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