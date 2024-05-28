エンゼルス 大谷翔平 キャップ トラウト ニューエラ NEWERA 独立記念日 ...

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7 1/2】NEW ERA ANGELS 大谷翔平着用 独立記念日 CAP | yoshi-sushi.ca

59FIFTYオーセンティックMLB4thofJulyロサンゼルス・エンゼルススカーレットグレーアンダーバイザーサイズ73/4(61.5cm)アメリカの独立記念日「FourthofJuly」を祝したメモリアルキャップ。星条旗に使われる赤と白と青の3色をモチーフにカラーリングしています。MLB全球団の選手がフィールドで着用するものと同様の素材を使用し、デザインも全く同じ仕様。高い通気性や吸汗速乾性、紫外線防御（UPF50+)を持った高機能素材を使用しています。シルエットはニューエラを代表するスタイルの59FIFTY。フロントパネルの内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラシックなシルエット。サイズ調整のない仕様で、約1cm刻みのサイズ展開です。