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- 新品US限定！アディダスオリジナルストレフォイルロゴTシャツLL/日本未発売レア
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商品詳細
新品 USアディダス限定 トレフォイルロゴTシャツです。USサイズM、日本サイズLL相当です。綿100%、ブラックです。肩幅48、身幅52、着丈69.5cmです。日本未発売モデルです。
http://narcologia.ru/goods/freshman800156.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador995606.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect371070.html
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