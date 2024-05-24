チャウヌ着目 NIKE キャップ

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NIKEキャップチャウヌさんがソウルコンで被っていたキャップです。購入しましたが使わない為お探しの方に。被ろうと思っていたので袋などは捨ててしまってます。試着のみの美品です。あくまで中古品であることに御理解お願い致します。NIKEニコちゃんデイジーHeritage小さくして匿名発送致します。カラー···ブラック#チャウヌ#ASTRO