クロムハーツ　ネックレスK18

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材質···ゴールドカラー···ホワイトゴールド 刻印あり画像で確認をお願いします。長さ50cmインボイスございますが、他の商品も同時に購入しているため原本はお渡し出来ません。コピー対応をご理解ください、また個人情報は消させていただきます。修理など正規販売店でできる様に商品番号は残しておきます。ご理解のある方クロムハーツがお好きな方金の値段が上がっている最中ですから今後値上げの可能性ありです。宜しくお願いします。