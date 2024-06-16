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二つ折り財布　栃木レザー
商品番号 A68152924578
商品名

二つ折り財布　栃木レザー
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハンドメイド品ですのでご理解頂ける方よろしくお願い致します！革の質が良い状態で発送したいので注文後の制作になります！注文後7〜10日以内に制作し発送致します今まで注文して下さった中でのご要望は・コインケースにボタンをつけてください・カードケース部分を別なデザインにしてください・◯蛸さんの様に厚くできますか　など出来る限りお客様のご要望にお応えします！オーダー品は値段変更になります！こちらはナチュラル　ブラックの値段です
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