二つ折り財布　栃木レザー

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ハンドメイド品ですのでご理解頂ける方よろしくお願い致します！革の質が良い状態で発送したいので注文後の制作になります！注文後7〜10日以内に制作し発送致します今まで注文して下さった中でのご要望は・コインケースにボタンをつけてください・カードケース部分を別なデザインにしてください・◯蛸さんの様に厚くできますか など出来る限りお客様のご要望にお応えします！オーダー品は値段変更になります！こちらはナチュラル ブラックの値段です