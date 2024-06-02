ITUAIS イトゥアイス レザーバックルブレスレット

ITUAISイトゥアイスレザーバックルブレスレット品名：BuckleBraceletブランド：ITUAIS素材：outChevre(ヤギ皮革)inBARANIL(フランス原皮の子牛)サイズ(約)：長さフリーサイズ 幅4.3cm カラー：茶(色名は主観によるものになりますのでご理解のほどよろしくお願い致します)付属：共箱他生産国：日本定価：19,800円(税込)付属品：箱、タグ有り【ITUAIS/イトゥアイス】「para.viva.la.vida(美しき人生の為に)」をコンセプトに、ブランドの解釈による、情熱、楽しさを感じられるモノをスタイルにとらわれず表現していくレザーブランド。去年の夏に購入しました。ユニセックスで使えます。２回ほどしかつけておりませんが皮なので少し使用感があります。ご了承のほど頂ける方がいればありがたいです。



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