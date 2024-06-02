クレヨンしんちゃん オフィシャルTシャツ

数年前に古着屋で購入しました。希少価値の高いTシャツになります。首周りがだいぶヨレてしまっていますが、古着に理解のある方であれば問題ない程度かと思います。着丈…約69cm身幅…約53cm袖丈…約20cm目立った汚れはありませんが、古着に理解のある方のご検討お願い致します。#クレヨンしんちゃん#古着#Tシャツ#ヴィンテージ#アニメ柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ホワイト袖丈...半袖



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