クレヨンしんちゃん オフィシャルTシャツ

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商品詳細
数年前に古着屋で購入しました。希少価値の高いTシャツになります。首周りがだいぶヨレてしまっていますが、古着に理解のある方であれば問題ない程度かと思います。着丈…約69cm身幅…約53cm袖丈…約20cm目立った汚れはありませんが、古着に理解のある方のご検討お願い致します。#クレヨンしんちゃん#古着#Tシャツ#ヴィンテージ#アニメ柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ホワイト袖丈...半袖
http://narcologia.ru/goods/encourage738072.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi323647.html
http://narcologia.ru/goods/browse369791.html
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