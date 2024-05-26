グラム/glamb ヤコブ×オデッセイ リング - シルバー / 指輪　美品

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コレクション整理の為、出品します。ほぼ使用していない、美品になります。シルバー925でサイズは21号です。中古の為、ご理解頂ける方のみ、ご購入お願い致します。定価38500円以下引用です。JAMとglamb両ブランドの代表的アイテムやエレメントが違和感なく融合した、マスターピース・ジャムセッション決して叶わぬ不死を願い続ける、そんな人間の愚かさと儚さをスカルで表現したglambのOdysseyRingとJHMのマスターピースの一つ、『James（ヤコブの手紙）』の一節を引用し、職人の手で一文字ずつ刻印されたJAMESRINGを組み合わせた15周年を記念するスペシャルな限定アイテム。リングはエッジの効いた形状と刻印が存在感を放ち、スカルの周りを咲き乱れるバラと輝くスワロフスキーが妖艶さを醸し出すハーフミックス。性別タイプ:メンズ・レディースブランド:コラボレーション・ブランドコラボ/glamb（グラム）カテゴリー:指輪・リング/メンズの指輪・リング/レディースの指輪・リング/ペアリング素材：シルバー925カラー・仕上げ：スモークミラーフィニッシュ(燻鏡面仕上げ)ストーン：ジルコニア材質···シルバーカラー···シルバー