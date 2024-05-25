〖Justin Davis〗VIVA SUPER STAR ペンダント

VIVASUPERSTARペンダント商品番号:SPJ1502BLK¥46,200◾️素 材:SILVER925/CUBICZIRCONIA◾️仕上げ:ヌード◾️石の色:BLACK◾️サイズ:縦約21mm×横約22mm◾️付属品:ジップ袋パヴェストーンであしらったスターモチーフのペンダント。裏面僅かに擦り傷ありその他ダメージなく綺麗な状態です〖発送はヤマト運輸の匿名、追跡可能なネコポス又は宅急便コンパクトにてお届けしております〗〖基本的には当日発送とさせて頂いてますがご入金の確認が16時以降となった場合、翌日発送となる場合がございます〗他にも多数出品中即購入可能です(^_^)



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