Vgo 3セット 牛表革 作業皮手袋　ホワイト　ワークグローブ　ガーデニング

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✅カラー：ホワイト✅サイズ：LL✅3着セット【特長】手によく馴染み、摩擦や熱に優れ、耐久性のある牛表革手袋です親指付け根部に小アテがついていますので耐久性があります袖口マジック式で手にフィットします・【素材\u0026効用】牛表革を採用し、柔らかくて、耐久性に優れています・【其他機能】手首のマジックテープのため、着脱にも便利です・【使用場所】プレス・荷役・運送・園芸・レジャーなど素材...本革Vgo 作業用皮手袋 リガー手袋 牛革手袋 かわてぶくろ 作業 皮手袋 園芸用 耐熱 グローブ ホワイト⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎ご覧いただきありがとうございます(≧▽≦)✨新品・未使用品♪✨送料無料♪✨1-2日以内に発送♪✨即購入大歓迎♪無言購入OK♪＼限定1点限り・早い者勝ちです／(｀・ω・´)✅#桜子DIY・工具系アイテムはこちら