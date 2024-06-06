極太 14mm50cm　喜平チェーンネックレス ブリンブリン　ゴールド　316L

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喜平チェーンネックレスゴールドです。ダブルロック式で高級感があります。幅14mmと極太タイプで存在感があります。素材は医療用ステンレスに使われるサージカルステンレス316Lで汗や汚れに強く乾いた布でサッとひと拭きでお手入れ可能です。長くご愛用いただけます。素材 サージカルステンレス316Lカラー ゴールド 18kgp幅14mm長さ50cm重さ180g他にも喜平チェーン取り扱っておりますのでしておりますので下記より是非ご覧ください！#ayk05喜平チェーン#ayk05アクセサリーコメント不要 こちらからご購入下さいmm⭐割引特典⭐・2点以上同時購入で総額から10%割り引き・リピート購入で5%割り引き させて頂きます！リピート購入、複数購入の場合お手数ですが購入前にコメント宜しくお願いします！●単品でのお値引きは承っておりません。●割り引きの併用は不可能となります。●複数購入割り引きは同時梱包ご容認いただける方のみとなります。※寸法、重量には若干の誤差がある場合が御座います。※商品のみお届けとなり、化粧箱や説明書等は付属致しません。※輸入品の為多少小さな小傷等がある場合が御座います。※入金確認後24時間以内に発送致します。