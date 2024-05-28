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メンズ　ヴィンテージリング　ミリタリー　1940年製　USA シルバー　指輪
商品番号 K86101701827
商品名

メンズ　ヴィンテージリング　ミリタリー　1940年製　USA シルバー　指輪
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 4,945 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。1940年製のUSミリタリーリングになります。本来、リング上のツルツルの面に陸海空どれかの刻印が彫られるそうなのですがその前に第2時世界大戦が終戦を迎えたため刻印がされていない珍しい物だそうです。数年前にアメリカのミリタリーショップで約2万円ほどで購入しました。状態は全体的に小傷、薄汚れ、黒ずみがあります。サイズ　内径20mm材質···シルバー
http://narcologia.ru/goods/sci-fi116947.html
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