メンズ　ヴィンテージリング　ミリタリー　1940年製　USA シルバー　指輪



USA製1940年代WW2当時物ヴィンテージU.S. ARMY MILITARY POLICEスターリングシルバー製ミリタリーリングメンズ指輪 【28号】【N-23397】-Antique & Vintage oldArt オールドアート



USA製1940年代WW2当時物ヴィンテージU.S. ARMY MILITARY POLICEスターリングシルバー製ミリタリーリングメンズ指輪 【28号】【N-23397】-Antique & Vintage oldArt オールドアート



USA製D.B社1940年代WW2ヴィンテージUS.ARMY白頭鷲STERLINGシルバー製 ...



USA製1940年代WW2当時物ヴィンテージU.S. ARMY MILITARY POLICEスターリングシルバー製ミリタリーリングメンズ指輪 【28号】【N-23397】-Antique & Vintage oldArt オールドアート



1940年代ビンテージWW2当時物US.ARMYシルバー製23号メンズミリタリー ...



USA製1940-50年代ヴィンテージ当時物US.ARMY白頭鷲STERLINGシルバー製 ...



USA製1940年代GROUSE社WW2US.AIRCORPSアメリカ陸軍航空隊STERLINGシルバー製メンズミリタリーリング指輪【22.5号】【N-23807】 ＠ - old Art Antique&Vintage



USA製1940年代WW2当時物ヴィンテージU.S. ARMY MILITARY POLICEスターリングシルバー製ミリタリーリングメンズ指輪 【28号】【N-23397】-Antique & Vintage oldArt オールドアート



1940年代ビンテージWW2当時物US.ARMYシルバー製19号メンズミリタリー ...



1940's US Air Force ミリタリー リング navy army オシャレ 49.0%割引 ...



ヴィンテージ 1940’s U.S. Air Force シルバー リング アメリカ空軍 ミリタリー21号



1940年代 U.S. NAVY ミリタリーリング（アンカーマーク・シルバー製 ...



RRL - 超希少!WW2ビンテージイーグルシルバーリング15号1940's RRL USA ...



USA製1940-50年代ヴィンテージ馬重厚スターリングシルバー製メンズ ...



USA製1930年アンティークイニシャルC彫刻カレッジリング指輪【10金無垢 ...

ご覧いただきありがとうございます。1940年製のUSミリタリーリングになります。本来、リング上のツルツルの面に陸海空どれかの刻印が彫られるそうなのですがその前に第2時世界大戦が終戦を迎えたため刻印がされていない珍しい物だそうです。数年前にアメリカのミリタリーショップで約2万円ほどで購入しました。状態は全体的に小傷、薄汚れ、黒ずみがあります。サイズ 内径20mm材質···シルバー