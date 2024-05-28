

新品 K18天然ダイアモンド 馬蹄ペンダント ラッキーアイテム☆



新品 K18天然ダイアモンド 馬蹄ペンダント ラッキーアイテム☆



新品 K18天然ダイアモンド 馬蹄ペンダント ラッキーアイテム☆



新品✧︎K18 天然ダイヤモンド ブラック＆シャンパン☆ ダブル馬蹄 ペンダント | フリマアプリ ラクマ



ネックレス レディース ダイヤモンド 馬蹄 イエローゴールドk18 馬 k18 18k 18金 ホースシュー お洒落 ペンダント ラッキーアイテム 蹄鉄 誕生日 プレゼント



ネックレス レディース ダイヤモンド 馬蹄 ピンクゴールドk18 馬 k18 18k 18金 ホースシュー お洒落 ペンダント ラッキーアイテム 蹄鉄 誕生日 プレゼント



ネックレス レディース ダイヤモンド 馬蹄 イエローゴールドk18 馬 k18 18k 18金 ホースシュー お洒落 ペンダント ラッキーアイテム 蹄鉄 誕生日 プレゼント



ネックレス メンズ ダイヤモンド 馬蹄 ホワイトゴールドk18 馬 k18 18k 18金 ホースシュー お洒落 ペンダント ラッキーアイテム 蹄鉄 誕生日 プレゼント



ネックレス レディース ダイヤモンド 馬蹄 イエローゴールドk18 馬 k18 ...



ネックレス メンズ ダイヤモンド 馬蹄 ピンクゴールドk18 馬 k18 18k ...



ネックレス ダイヤモンド 馬蹄 プラチナ 馬 レディース プラチナ900 ...



新品✧︎K18 天然ダイヤモンド ブラック＆シャンパン☆ ダブル馬蹄 ペンダント



ネックレス メンズ ダイヤモンド 馬蹄 ホワイトゴールドk18 馬 k18 18k ...



新品✧︎K18 天然ピンクサファイア＆天然ダイヤ☆ ダブル馬蹄 ペンダント | フリマアプリ ラクマ



ネックレス メンズ ダイヤモンド 馬蹄 イエローゴールドk18 馬 k18 18k 18金 ホースシュー お洒落 ペンダント ラッキーアイテム 蹄鉄 誕生日 プレゼント

状態：新品全長縦：12㎜(バチカン込み)全長横：6.5㎜(最長)総重量：0.2g刻印：K18 0.02(ダイアモンドのct)18金のペンダントです。デザインは馬蹄のペンダントに0.02ctの天然ダイアモンドを留めておりお洒落でとても人気があります。バチカンサイズ縦3mm横1.8mm※一部チェーン(ネックレス)が写っておりますが付属致しません。ご了承下さいませ。