新品　K18天然ダイアモンド　馬蹄ペンダント　ラッキーアイテム☆

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商品詳細
状態：新品全長縦：12㎜(バチカン込み)全長横：6.5㎜(最長)総重量：0.2g刻印：K18 0.02(ダイアモンドのct)18金のペンダントです。デザインは馬蹄のペンダントに0.02ctの天然ダイアモンドを留めておりお洒落でとても人気があります。バチカンサイズ縦3mm横1.8mm※一部チェーン(ネックレス)が写っておりますが付属致しません。ご了承下さいませ。
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