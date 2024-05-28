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新品　K18天然ダイアモンド　馬蹄ペンダント　ラッキーアイテム☆
商品番号 U46065238359
商品名

新品　K18天然ダイアモンド　馬蹄ペンダント　ラッキーアイテム☆
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 2,956 円
在庫状況 あり

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商品詳細

状態：新品全長縦：12㎜(バチカン込み)全長横：6.5㎜(最長)総重量：0.2g刻印：K18　　　0.02(ダイアモンドのct)18金のペンダントです。デザインは馬蹄のペンダントに0.02ctの天然ダイアモンドを留めておりお洒落でとても人気があります。バチカンサイズ縦3mm横1.8mm※一部チェーン(ネックレス)が写っておりますが付属致しません。ご了承下さいませ。
http://narcologia.ru/goods/freezer548998.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic232737.html
http://narcologia.ru/goods/update665695.html
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