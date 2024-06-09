CONVERSEALL STAR WASHEDCORDUROY OX 26cm

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【商品名】コンバースオールスターウォッシュドコーデュロイオックス26cmになります。【商品説明】ロゴに異素材が使われており、通常のオールスターよりちょっと高級感があります。シンプルで合わせやすいのでオススメです。【サイズ】26cm【品番】1CL633【状態】若干の使用感がございます。⭐︎フォロー割引⭐︎フォローしていただけましたら商品の値段に応じてお値引きさせていただきます。●2,000円以上→200円引き●5,000円以上→300円引き●7,000円以上→400円引き●10,000円以上→500円引き同サイズをお求めの方へ★↓↓↓#SSS_26その他色んなスニーカーも揃えております。AIRFORCE1(エアーフォースワン)AIRJORDAN(エアジョーダン)やAIRMAX(エアマックス)、LOW(ロー)MID(ミッド)HI(ハイカット)などたくさんございます。CONVERSE(コンバース)newbalance(ニューバランス)やPUMA(プーマ)そしてReebok(リーボック)！！などなどトレンド商品もございます。王道のNIKE(ナイキ)adidas(アディダス)オニツカタイガーなど2022モデルから春夏秋冬モデルやコラボなどの限定品、レアなものまで充実です！メンズ向けのかっこいい靴やレディース向けのかわいい厚底。ウィメンズ、ユニセックス、キッズなど流行のおしゃれシューズから、スポーツではランニングやジョギングだったりジム、フィットネス、バッシュなどいろいろなところでお使いいただけます。カラーは青(ブラック)赤(レッド)や白(ホワイト)の他に黒、黄色(イエロー)緑(グリーン)灰色(グレー)や白や黒！サイズも様々！管理番号#L05954イ0707