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フェラガモ Ferragamo 財布 レザー　二つ折り財布　ブラック　メンズ
商品番号 P97439016758
商品名

フェラガモ Ferragamo 財布 レザー　二つ折り財布　ブラック　メンズ
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

擦れ汚れ等ある一般的な中古のお品となります。レザーの質感が良く長くご愛用して頂けると思います。サイズ　縦95横115幅15mmネコポスで発送を致します。お探しの方に。
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