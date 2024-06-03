新品未使用　牛革手袋　レスカス CN-324 牛革 革手袋 中厚タイプ

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【富士グローブ】救助用/純白牛皮手袋【富士グローブＣＮ-324】指先補強/手の平内側補強当て付/サイズS～ＬＬ・3L



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[PROHANDS]CN-324牛革革手袋新品・未使用、3双［RESKAS］No.150新品・未使用、1双購入しましたが、使わないため出品サイズ：LLナチュラルホワイト素材：国産牛革(丈夫でソフトな感触で作業性がよい。きめ細やかで見た目も美しく引き裂きにも強い。使うほど馴染み手にフィット）厚み：０.７〜０.８ｍｍ（中厚タイプ）機能：ガンカット・指先補強指先の消耗が激しい作業にも対応したハイスペックモデル。酷使する指先＆手の平の両方に内側から補強アテを縫い付け、ぐっと耐久性を高めました。普段の訓練・練習等に最適の耐久性を重視した中厚タイプの牛革消防皮手袋。ガンカットなので疲れにくくロープ操作もしやすい。こちらは耐久性だけでなく使い易いのも特徴です。スムーズで迅速な作業性と高い操作性が可能で、訓練以外にも通常作業に使えます。作業性と耐久性・使いやすさ価格等全体的にバランスのとれたＣＮシリーズ。【商品の説明】★耐久ＵＰの理由★１.サイドのノンステッチ(人差し指サイドの縫い重ねを無くし、違和感が無いようにしました）２.内側補強当（手の平・一部の指先・指腹）(当て革を内側に付けることにより、当てが破れた時に邪魔にならない)国産の牛革を自社工場で生産し使用しているので柔らかさ・しなやかさが格段に違います。国産の牛革は使うほど手によく馴染み、手にソフトにフィット。素手の様な感覚で使え、指先や手の曲げ伸ばしも邪魔しないので訓練や日常作業でも満足できる商品になっています。#牛革#グローブ#レスキュー#手袋#革手#ホワイト#消防#救助#作業#中厚#国産#富士#ロープ素材···本革カラー···ホワイト手袋形···5本指