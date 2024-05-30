新品未使用 シルバー925 Sterling ドラゴンデザインリング/指輪

【シルバー製品について】フリマサイトなどで比較的安価に出回っているシルバーアクセサリーはsilver925やsterlingの刻印があるとしても、メッキであることが多いです。(写真だけでの判断は極めて困難)こちらの商品は全て純銀(含有率92.5％シルバー)で出来ている為、特殊な状況下以外ではサビは起きません。(付けたまま、お風呂も入れます)長年お使い頂ける商品ですので、その点ご安心ください。(銀メッキだと数ヶ月で錆びてしまいます)【商品概要】シルバーの中でも上質で、職人の質が高いことで定評のあるSILVERSHOP(海外のシルバー925専門店)で買い付けを行い、当方で燻し加工・研磨仕上げ・艶消しなどをしております。(出品時は新品未使用)その為未使用品ですが、手を加える段階で小傷が入ってしまいます。ご了承ください。・燻し加工をして欲しい(あえて黒く変色させ、ヴィンテージ感・渋みを出す方法)・シルバーそのままの雰囲気を残しつつ、上品さを楽しみたい(軽研磨のみ)・艶消しをして欲しい(マットな雰囲気になり、傷が目立ちにくくなる)などのご要望がございましたら無料で対応させて頂きますので、ご購入後お知らせ下さい。(留め具以外などの部分的な加工も受け付けています)その場合でも発送はできるだけ早く1~2日程度で行います。素材:\"SILVER925(Sterling)\"サイズ:\"15~16号\"重量:\"10.95g\"特徴:精巧に作られた龍デザインのシルバーリングです。【その他】新品未使用品である為、贈り物にも適しているアクセサリーです。(ご希望であれば＋100円でプレゼント用の梱包もさせて頂きます。ご購入前にお知らせ下さい。)長年ビンテージアクセサリーを愛用していた方でも大変満足頂けるアイテムとなっております。この機会に是非お楽しみください。



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