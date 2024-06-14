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【最終値下げ！美品　】ROYAL ORDER 　クラウンモチーフ
商品番号 L42851296176
商品名

【最終値下げ！美品　】ROYAL ORDER 　クラウンモチーフ
ブランド名 ロイヤルオーダー
特別価格 税込 1,813 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロイヤルオーダーのネックレスです。2度ほど使用しましたが、美品です。中古ではあるのでご理解ある方宜しくお願い致します。箱やタグは捨ててしまったため格安出品です。
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