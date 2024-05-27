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- 【新品未開封】TWICE サナ バッグチャーム
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商品詳細
TWICE4thWorldtourⅢJAPANサナSAVELYサブリーバッグチャーム 新品未使用・未開封当時、何点かまとめてオンラインで購入し、暗所で保管しておりました。ツアー期間前後の販売のみで、既に販売期間外となっており希少品かと思います。新品未使用・未開封のものですが、外袋のシワなどはご容赦ください。あくまでも一度人の手に渡ったものですので、神経質な方はご注意ください。発送時は、圧縮して梱包する予定です。冬のワルツ追加公演、痛バ制作などにいかがでしょうか？♡TWICEJYPキーホルダー ぬいぐるみ チャーム ラブリー LOVELY ワールドツアー ワルツナヨン ジョンヨン モモ サナ ジヒョ ミナ ダヒョン チェヨン ツウィ ミサモ MISAMO
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