マイアミ・ヒート 19/20 シティエディション 9FIFTY スナップバック

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商品名：マイアミ・ヒート2019/20NBAシティエディションニューエラ9FIFTYスナップバック購入：アメリカのNBA公式オンラインストア状態：新品購入後、未着用です。ニューエラのシールを1度だけ剥がしたので、写真の通り貼ったままになっておりますが、「未使用に近い」で出品させていただいております。サイズ：スナップバックなのでフリーサイズシーズン:19/20シティエディション大人気のマイアミViceモデルです。コロナ前の限定モデルなので、世界中でもほぼ二次流通市場含め出回っていないと思います。かなり気に入っているのですが、他に欲しい商品があるので売ることにしました。日本未展開のレアモデルです。この機会にいかがでしょうか？---八村塁渡邊雄太ウェンバンヤマティム・ダンカンナイキKobeコービーJordanジョーダンLebronレブロンCurryカリーバスケバスケットボールNBADunkDunkLowバッシュジャージユニフォーム