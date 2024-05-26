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dressedundressed ネックレス
商品番号 I24109448967
商品名

dressedundressed ネックレス
ブランド名 ドレスドアンドレスド
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバーカラー···シルバー材質···シルバーペンダント　トップ部分高さ5cm横幅1cmブランドロゴ入り開けたり物を入れられるネックレス部分長さ35cm➕ペンダント高さ5cmぐるり輪っかにした場合70cm#dressedundressed#ドレスドアンドレスド#ジョンローレンスサリバン#yojiyamamoto#マルジェラ#メゾンマルジェラ#AURALEE#KAPTAINSUNSHINE#DAIRIKU#graphpaper#freshservice#isness#comoli#digawel#seesee#BRUNABOINNE#casablanca#sonofthecheese#daiwapier39#kolor#sasquatchfabrix#NOMAtd#supreme
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