ホワイトゴールド　ジーザス　ブリンブリンネックレス　キリストCZ シルバー

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商品詳細
世界中から愛されるジーザス、イエス・キリストを形どった形の豪華なネックです。海外アーティストや日本ラッパーからも愛されているHIPHOPスタイルでジルコニアが輝く、ゴージャスなBIGサイズ!A-CZ、18kコーティング、CZストーン全て爪どめの高級仕様です✨【特長】●純真鍮●18kコーティング3回●5A-CZ●爪どめ敷き詰め（プロングパヴェセッティング）チェーン長さ約20cmカラー:シルバー【ゴールドの写真も参考に載せております。】
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