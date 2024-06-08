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ホワイトゴールド　ジーザス　ブリンブリンネックレス　キリストCZ シルバー
商品番号 G76830519430
商品名

ホワイトゴールド　ジーザス　ブリンブリンネックレス　キリストCZ シルバー
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 2,142 円
在庫状況 あり

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商品詳細

世界中から愛されるジーザス、イエス・キリストを形どった形の豪華なネックです。海外アーティストや日本ラッパーからも愛されているHIPHOPスタイルでジルコニアが輝く、ゴージャスなBIGサイズ!A-CZ、18kコーティング、CZストーン全て爪どめの高級仕様です✨【特長】●純真鍮●18kコーティング3回●5A-CZ●爪どめ敷き詰め（プロングパヴェセッティング）チェーン長さ約20cmカラー:シルバー【ゴールドの写真も参考に載せております。】
http://narcologia.ru/goods/kindness91805.html
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