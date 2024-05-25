【希少】ノースフェイス アンタークティカ バーサロフト ワイマラナーブラウン M

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ノースフェイスアンタークティカバーサロフトの出品です。希少カラーのワイマラナーブラウン(WM)です。品番NA61930Mサイズ肩幅51cm身幅58cm着丈65cm袖丈66cm（肩〜リブ含む袖先）素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。お気軽にコメントください！ご検討お願いします。THENORTHFACE史上最高のかさ高と温かさを持つフリース生地を採用した防寒ジャケットです。寒冷地での活動を想定し、前身頃部分は毛足の長いスーパーロフトフリースを二重仕様に。生地間のデッドエアを大きく広げて保温効果を高めており、防風シェルと組み合わせることで、活用幅が広がります。袖は操作性を重視したストレッチフリース素材を使用。脇に配置したベンチレーションが蒸気を放出し、素早い体温調節が可能。静電気の発生を抑える静電ケア設計を採用しています。THENORTHFACEANTARCTICAVERSALOFTJacketカラー...ブラウンジップ・ボタン...ジップアップフード...フードなし