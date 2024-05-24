＜ジャンベ＞コートジボワール製

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商品詳細
コートジボワール製ジャンベ 中古品をご提供いたします。・高さ６２cm,幅３３cmの大きめサイズ・材質不明ですが、硬質な木材で材厚もあり、重厚なバス音、スチールのような澄んだスラップ音が特長です。・音は良いですが、重く、持ち運びはやや苦労します（重さ測定できていません）よろしくお願いいたします。
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