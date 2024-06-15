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TOUGH/折り財布　ブラウン　69053
商品番号 O67312619018
商品名

TOUGH/折り財布　ブラウン　69053
ブランド名 タフ
特別価格 税込 1,778 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TOUGH/タフカモボックスブック型二つ折り財布【定価】税込¥8,800カラー：ブラウン(茶)素材：ナチュラルベジタブルカウハイドレザー初期傷が若干見られる(個人的には気にならない程度です)のと箱が、潰れておりますのでお安く譲ります！ご理解うえご購入ください自宅保管ですので、神経質な方の購入はお控えください(:_;)#69053#Camobox#2つ折財布
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