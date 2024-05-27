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【Adidas】NORA (ノラ•ヴァスコンセロス シグネイチャーモデル)
商品番号 K75906906705
商品名

【Adidas】NORA (ノラ•ヴァスコンセロス シグネイチャーモデル)
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品未使用】2ヶ月ほど前にアディダスオンラインショップにて購入しましたがサイズが合わず断念…出品することとしました。メインカラー···ホワイトシーン···スケートボード(スケボー)
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