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fantastic man サンダーリング
商品番号 E22468265367
商品名

fantastic man サンダーリング
ブランド名 ファンタスティックマン
特別価格 税込 2,106 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバー19号調節可能です。自分は人差し指で着用していました。使用しないのでお安く出品させて頂きます。
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