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off-white 二つ折り財布
商品番号 P80795238909
商品名

off-white 二つ折り財布
ブランド名 オフホワイト
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

傷があるため格安で出品します。財布形···二つ折りカラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···本革
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