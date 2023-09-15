YOASOBI THE BOOK 3 特典インデックス 全8種 コンプリート

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YOASOBI3rdEP「THEBOOK3」購入者特典特製バインダー用オリジナルインデックス全8種類フルコンプセットです。バラ売りはできません。SonyMusicShop「海のまにまに」ver.Amazon「祝福」ver.楽天ブックス「勇者」ver.WonderGOO/新星堂「ミスター」ver.HMV「好きだ」ver.TSUTAYA「アドベンチャー」ver.TOWERRECORDS「セブンティーン」ver.応援店「アイドル」ver.コメント無しの即購入OKです。値引き交渉はご遠慮ください。【注意】・CDは付きませんのでご注意ください。#YOASOBI#THEBOOK3