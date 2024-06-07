CHANEL　リップスティック　チェーンネックレス　SB4770

【ブランド】CHANEL【 品物 】ネックレス リップスティックSB4770【 購入 】即購入OK【値下げ】不可【 発送 】らくらくメルカリ便【 梱包 】水濡れ防止 緩衝材 段ボール閲覧ありがとうございます。商品説明を確認し、購入をご検討ください。【商品説明】CHANEL リップスティック SB4770身につけず保管しておりましたので金属部品のくすみなどはございません(写真参照)ですが、一度人の手に渡ったものですので気にならないかたまた、箱はございませんのでご了承の上、ご購入くたさい冷暗所保管完全禁煙保管猫飼い発送前に入念に確認しますが気にならない方のみご購入をお願いいたします。★プロフィールも一読いただければ幸いです。#CHANEL#リップスティック#ネックレス



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