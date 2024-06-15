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supreme cap ネイビー シュプリーム キャップ パイピングデザイン
商品番号 E75727406220
商品名

supreme cap ネイビー シュプリーム キャップ パイピングデザイン
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 2,136 円
在庫状況 あり

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商品詳細

結構前のタグはない時期のモデルかと思います。ネイビー×ライトグレーのシンプルデザイン。MADEINUSA写真のように若干ヨゴレは見られますが、古着慣れしている方であれば、気にならないレベルかと思います。気になる点があれば、事前にご質問ください。小さくたたんで発送予定です。お値引きはご容赦くださいませ。検索用campcapキャンプキャップジェットキャップ希少レアアメカジビンテージ古着パタゴニアノースフェイス
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