supreme cap ネイビー シュプリーム キャップ パイピングデザイン

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結構前のタグはない時期のモデルかと思います。ネイビー×ライトグレーのシンプルデザイン。MADEINUSA写真のように若干ヨゴレは見られますが、古着慣れしている方であれば、気にならないレベルかと思います。気になる点があれば、事前にご質問ください。小さくたたんで発送予定です。お値引きはご容赦くださいませ。検索用campcapキャンプキャップジェットキャップ希少レアアメカジビンテージ古着パタゴニアノースフェイス