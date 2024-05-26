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定価13万【ポールスミス】スーツM★ジャケット+パンツ/日本製 フォーマル～商品詳細～ジョイックスコーポレーション社製PaulSmithポールスミスメインラインのパイピング加工、裏地マルチカラー切り替えスーツセットアップです。定価:¥130.000位状態：試着のみの極美品です。大きな傷・汚れ等はありませんが、神経質なかたは入札をお控え下さい。9/10位(長期個人保管になりますので、神経質なかたは購入しないで下さい)付属品:替布・替ボタンクオリティ:ウール100％部分使いコットン54％アクリル46％裏地キュプラ色:ブラック(グレーパイピング×裏地マルチカラー)仕様:ジャケットは2つボタ、サイドベント背抜き・パンツはノータックダブル仕上げサイズ表記:Mサイズ詳細→ジャケット(チェスト90ウエスト76身長170)肩幅41.5cm身幅49cm袖丈60cm着丈76cmパンツ(チェスト90ウエスト76身長170)ウエスト41cm股上26cm股下74cm腿幅28.5cm裾幅19cmダブル幅4cmウエストはこれ以上出せません。裾折り返しは約3㎝程あります。※素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。コメント生地は上質なウール地を採用し、パイピング加工等、ポールスミスの高級感溢れる仕上がりとなっております。裏地の配色もポールスミスならでは配色が採用され、ブランド特有のセンス溢れる拘りが感じられます。やや細身の仕立てとなっておりますので、流行りのスタイルに対応しております。今後こちらのアイテムをこの状態・サイズで手に入れるのは困難かと思います。是非この機会に入札下さい。※中古品になりますので神経質な方は入札をお控え下さい。入札・落札後のキャンセル・クレーム返品等は一切受け付けませんのでご注意下さい。季節感···春、秋、冬カラー···ブラック