LIDNM COTTON SILK REVERSIBLE ZIP　Sサイズ

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LIDNMCOTTONSILKREVERSIBLEZIP完売商品400着限定状態:新品・未使用届いた状態で個人情報を除いたものを発送いたします。カラー:BLACK(ブラック)黒サイズ:S着丈:75身幅:67肩幅:42袖丈:59推奨サイズサイズS:身長～170cm素材:COTTON87%,SILK13%OTHERFABRIC:WOOL55%,COTTON39%,NYLON6%LINING:CUPRA100%表面は、経糸に21Dのシルク、緯糸に80/4の強撚コットン糸を使い、高密度サテン組織で織り上げました。染色手法は、液流染色を採用し生地にテンションをかけずにリラックスした状態で染め上げています。経糸のシルクと緯糸の綿の絶妙な染着差により、角度により見え方が変化する玉虫色のような色味が特徴的です。また初期撥水加工を施し、弱めの雨であれば弾くよう仕上げています。裏面は、ネックと袖パーツは、ウールと綿を混紡したフリース素材を製作。身頃の下側はキュプラコットンの生地で切り替えています。“COTTONSILKREVERSIBLEZIP”90年代の、patagoniaのレトロカーディガンとColumbiaのボアフリースをデザインソースに。アウトドアブランドらしい立体的なカットのパターン設計にしています。また、デザインだけでなく機能面も追求し保温効果のある中綿を全てのパーツに差し込んでいます。中綿の量は絶妙に調整し、保温性を高めながらも生地のドレープ感を最大限に出せるように設計しました。附属は、ヴィンテージファスナーを元に新たなエクセラのオリジナルスライダーを開発。ウェストコードの先に付けたコードエンド、裾のコードのストッパーもミニマルを追求しオリジナルで作成。素材···シルクカラー···ブラック柄・デザイン···無地ジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし季節感···春、秋、冬39999