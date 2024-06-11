vaultroom GAMING SHIRT SETUP Blue M size

商品の状態は画像をご確認下さい。vaultroomGAMINGSHIRTSETUPBlueMsizeボルトルームセットアップショーツシャツ価格はセットでのお値段となります。【梱包について】透明な袋に入れ、厚紙補強にて発送致します。【発送について】基本的に発送は平日の月火水木金となります。出来る限り早めの発送を心がけておりますが発送までにお時間をいただく場合もありますのでご了承ください。ゆうゆうメルカリ便ではない商品に関しましてはプラス料金となりますがゆうゆうメルカリ便への変更も可能です。またご購入後の梱包等の指定は出来かねます。※定形外郵便に関しましては追跡保証はございませんので破損、紛失、盗難等の責任は取れません。ご了承ください。また商品について何か質問等がございましたらお気軽にコメントまでお願い致します。



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