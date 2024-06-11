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uniform experiment シルク混 UEスター ストール ネイビー
商品番号 X92580928972
商品名

uniform experiment シルク混 UEスター ストール ネイビー
ブランド名 ユニフォームエクスペリメント
特別価格 税込 2,159 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆色：ネイビー◆サイズスペック：77cm×横187cm◆素材：シルク90%レーヨン10%◆状態：若干の使用感はありますが、目立つような汚れやダメージはありません。◆コメント：シルク混で柔らかく滑らかなタッチのストールになります。大判でアレンジのしやすい大きさとボリューム感になります。ヴィンテージ、古着にご理解ある方、ご購入よろしくお願いします。神経質な方は購入をお控えください。出品時に一点ずつ検品、採寸し、目立ったダメージは特記させていただいていますが、素人検品、素人採寸であるため多少の誤差、見落としなどある場合もございますのでご了承下さい。何か気になる点などありましたら余裕をもってご質問下さい。こちらは誠意をもって最後まで対応させていただきます。最後までどうぞよろしくお願い致します。#wtaps#ダブルタップス#neighborhood#ネイバーフッド#headporter#ヘッドポーター#headporterplus#ヘッドポータープラス#ramidus#ラミダス#soph#ソフ#uniformexperiment#ユニフォームエクスペリメント#fcrb#エフシーアールビー#fragment#フラグメント#fragmentdesign#フラグメントデザイン#atmos#アトモス#nike#ナイキ#nikesportswear#ナイキスポーツウェア#supreme#シュプリーム
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