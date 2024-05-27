専用Chrome Hearts クロムハーツ　特価品　正規品　キーリング　ダガー

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商品詳細
ブランド:クロムハーツ（ChromeHearts）商品名:キーリング ダガーサイズ詳細:ダガー横1.2cm×縦3.4cm,全長5.8cm状態ランク:B(使用感がある商品)商品説明:ダガーに摩耗がありますキーリングに浮きがありますカラー:シルバー購入先:2019年に仙台市のユナイテッドアローズにて自身で購入致しました。インボイスは同時に他の商品も買っていることもあり、付属致しません。
http://narcologia.ru/goods/Sydney765849.html
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